В Вашингтоне назвали соглашение о недрах «историческим» и объяснили его значение для стран

Скотт Бессент. Фото из соцсети Х

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев подписали «историческое соглашение об экономическом партнерстве» для создания инвестиционного фонда восстановления Украины. Об этом Бессент написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

Чиновник отметил, что это стало возможным «благодаря неустанным усилиям президента Дональда Трампа по достижению длительного мира».

Соглашение «станет реализацией американских талантов, улучшит украинский инвестиционный климат и ускорит экономическое возрождение Украины», написал он.

Бессент подчеркнул, что соглашение «сигнализирует российскому руководству, что администрация президента Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной Украине, которая будет процветать долгое время».

Также министр финансов США отметил, что экономическая безопасность является залогом национальной безопасности, а его ведомство отныне будет тесно работать с украинским правительством над созданием фонда. Он также призвал «немедленно остановить жестокую и бессмысленную войну и прекратить убийства».

Напомним, первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ночь на 1 мая подтвердила подписание соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

«Как договорились президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп, я вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США–Украина», — сообщила Свириденко в Facebook.

По ее словам, документ является сбалансированным и взаимовыгодным, и может обеспечить успех как для Украины, так и для США.