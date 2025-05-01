Россия готова обсудить американское присутствие на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: ТАСС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ может обсудить американское присутствие на Запорожской атомной электростанции в рамках мирных переговоров. Об этом сообщает Интерфакс.

Алексей Лихачёв

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал он.

Месяц назад, 28 марта, он называл такую перспективу «ненаучной фантастикой».

«Это ненаучная фантастика. <...> Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?», — заявлял ранее Лихачев.

В российском МИДе тогда исключили передачу ЗАЭС Украине или любой другой стране.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что соответствующего предложения РФ не получала.