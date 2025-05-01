Россия готова обсудить американское присутствие на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ может обсудить американское присутствие на Запорожской атомной электростанции в рамках мирных переговоров. Об этом сообщает Интерфакс.
Алексей Лихачёв
«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал он.
Месяц назад, 28 марта, он называл такую перспективу «ненаучной фантастикой».
«Это ненаучная фантастика. <...> Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?», — заявлял ранее Лихачев.
В российском МИДе тогда исключили передачу ЗАЭС Украине или любой другой стране.
Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что соответствующего предложения РФ не получала.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях