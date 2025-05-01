В DeepState рассказали, сколько территории Украины за апрель оккупировала Россия

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

Российские войска за апрель 2025 года оккупировали 175 квадратных километров территории Украины. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Захватчики особенно активно провели конец марта и начало апреля. Соответственно большинство продвижений либо произошли в первой половине апреля, либо являются результатом тех действий.



«Если смотреть на основные места продвижения, то больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад вблизи поселка Сухая Балка и села Калиново – это ориентировочно 50 квадратных километров или почти треть всех потерь за месяц. Далее следует неожиданное продвижение возле поселка Разлив и села Константинополь, где враг забрал 43 квадратных километра. Продвижение возле села Катериновка составляет ориентировочно 30 квадратных километров. Сады возле поселка Надеевка – еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 квадратных километров, а к северу от села Андреевка россияне оккупировали 15 квадратных километров. Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений», – рассказали аналитики.

Напомним, что российская армия продвинулась на Покровском и Лиманском направлениях.