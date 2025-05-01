Удар по Сумщине: пожар на объекте, повреждены 30 домов

Пожар в Сумской области из-за атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 1 мая российские войска нанесли удар по селу Стецковка Сумской громады, сообщает ГСЧС Сумщины. В результате атаки загорелся промышленный объект.







«В результате попадания были повреждены нежилые здания и возник пожар. Подразделения ГСЧС ликвидировали все очаги горения. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении спасателей.

Пожар в Сумской области из-за атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумщины

Кроме того, около 30 жилых домов поблизости получили повреждения из-за взрывной волны — в зданиях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Об этом сообщил староста Стецковки Юрий Лысенко в комментарии изданию «Кордон.Медіа».

Напомним, за 30 апреля россияне ранили одного человека в Донецкой области. Также два человека погибли и 15 получили ранения в результате ночной атаки оккупантов на Одессу.