Уничтожение РЭБ под Саками вызвало панику в Крыму

Агенты движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих сообщают о панике среди оккупантов в Крыму после успешного удара по российской радиолокационной станции 96Л6Е в районе населённого пункта Саки 25 апреля.



По их данным, Силы обороны Украины продолжают целенаправленно уничтожать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на полуострове. Это свидетельствует о подготовке к возможному массированному удару по военной инфраструктуре.



Российские военные уже начали принимать меры по срочному укрытию оставшихся комплексов, опасаясь дальнейших атак.

Напомним, 25 апреля БпЛА атаковали позиции российского ЗРК С-400 «Триумф» на окраинах города Саки в оккупированном Крыму.