Северскодонецкая громада хочет получить государственную землю для строительства жилья в Киевской области – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

Северскодонецкая громада Луганщины движется в контексте получения государственной земли в коммунальную собственность для строительства жилья в Киевской области. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, для этого необходимо согласование Кабинета министров Украины.



«И делаем это потому, что принимающие громады не всегда активно идут на помощь, не всегда воспринимают наши инициативы по строительству жилья», – сказал Харченко.

Напомним, что Россия может забрать у украинцев более 250 000 объектов недвижимости на оккупированных территориях.