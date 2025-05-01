Утром россияне снова обстреляли Константиновку

В четверг, 1 мая, приблизительно в 10:30, российские оккупационные войска снова подвергли авиаудару город Константиновка Донецкой области. Об этом в социальных сетях пишут местные жители.
Также в пабликах появились фото столба дыма, поднимающегося после российской атаки.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате очередного российского удара.
Ранее сообщалось, что 28 апреля в первой половине дня российские оккупанты нанесли удары по городу Константиновка Донецкой области. Были зафиксировано два попадания по городу из артиллерии. Повреждены семь частных домов и линия электросети. В результате обстрела в собственном доме погиб один человек.
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