Утром россияне снова обстреляли Константиновку

Столб дыма поднимается в Константиновке после российского авиаудара 1 мая. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram

В четверг, 1 мая, приблизительно в 10:30, российские оккупационные войска снова подвергли авиаудару город Константиновка Донецкой области. Об этом в социальных сетях пишут местные жители.

Также в пабликах появились фото столба дыма, поднимающегося после российской атаки.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате очередного российского удара.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в первой половине дня российские оккупанты нанесли удары по городу Константиновка Донецкой области. Были зафиксировано два попадания по городу из артиллерии. Повреждены семь частных домов и линия электросети. В результате обстрела в собственном доме погиб один человек.