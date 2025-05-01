В Донецке отслеживают заказы мужчин призывного возраста

Активисты движения «Жовта Стрічка» из оккупированного Донецка сообщают о новом способе слежки за местными жителями.



По их информации, службы доставки на временно оккупированных территориях получили распоряжение фиксировать адреса, куда оформляются заказы на имя мужчин мобилизационного возраста.



Списки таких адресов передаются в оккупационную военную комендатуру для возможного принудительного призыва.



Активисты советуют мужчинам на временно оккупированных территориях (ВОТ) не оформлять заказы на своё имя и сообщать о подобных случаях движению.

Напомним, Пушилин приказал призывать мужчин 18-30 лет ВОТ Донетчины в армию РФ.