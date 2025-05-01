Ночью россияне обстреляли Дружковскую громаду: под удар попали два поселка

В ночь на 1 мая российские оккупационные войска обстреляли два поселка Дружковской громады Донецкой области. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Андрей Панков.

«Ночью под обстрел попали поселки Торское и Райское. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он в соцсети.

Напомним, сегодня утром, около 10:30, россияне в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области. В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях.