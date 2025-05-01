ВСУ уничтожили одну из ключевых российских систем ПВО: ее стоимость – 45 миллионов долларов

Удар по российскому ЗРК «Бук-М3». Фото: кадр из видео

15-я бригада артиллерийской разведки ВСУ обнаружила, а смежные подразделения уничтожили российский современный ЗРК «Бук-М3» с боекомплектом на Восточном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В результате попадания началась детонация БК этого комплекса.



«Каждый подобный взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение способностей врага на поле боя в течение длительного времени», – отметили в ОСГВ «Хортица».



«Бук-М3» – одна из ключевых систем ПВО российских войск. Примерная стоимость такого ЗРК – около 45 миллионов долларов.

Напомним, что ВСУ уничтожили несколько БМП с пехотой и остановили атаку российских войск на Новопавловском направлении.