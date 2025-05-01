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США могут ввести 500-процентные тарифы против РФ и ее союзников, если Путин не согласится на мир с Украиной — Bloomberg

01 мая 2025, 12:20

США могут ввести 500-процентные тарифы против РФ и ее союзников, если Путин не согласится на мир с Украиной — Bloomberg

Американский сенатор Линдси Грэм. Фото: Euronews Американский сенатор Линдси Грэм. Фото: Euronews

Соединенные Штаты Америки могут ввести 500-процентные тарифы против России и ее союзников, если Кремль не начнет переговоры о прекращении войны. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на сенатора Линдси Грэма.

По его словам, законопроект поддерживают 72 сенатора.

«Санкции будут включать 500-процентные тарифы на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, гражданам США запретят приобретать российские государственные долговые обязательства», — пишет Bloomberg.

Поддержка законопроекта превысила критический порог в 60 соавторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Грэма. Среди них — лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и лидер демократов Чак Шумер. Этого достаточно для того, чтобы проект закона прошел в сенате.

Грэм ожидает, что к концу недели у законопроекта будет по крайней мере 67 соавторов, что позволит преодолеть возможное вето президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России среди прочего предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Также подразумеваются санкции против любой страны, покупающей уран из России.

Кроме того, проект закона включает запрет финансовым учреждениям США инвестировать в организации, связанные с российским правительством, а гражданам США запретят приобретать российские гособлигации.

Ранее сообщалось, что Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых.

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