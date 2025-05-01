ВСУ показали, как оккупант проспал атаку и был добит дроном

Сброс с БпЛА на оккупанта. Фото: кадр из видео

Во время штурмовых действий украинские десантники столкнулись с типичной «российской тактикой». Как сообщает официальный канал Десантно-штурмовых войск ВСУ, один из оккупантов в момент атаки находился в состоянии «глубокого сна» — попросту говоря, был пьян и не выполнял задачу наблюдения.



Операторы БПЛА ВСУ зафиксировали, как его командир пытался привести подчинённого в чувство «боевым слаживанием» — ударами ногами и прикладом автомата.



Однако россияне настолько увлеклись «внутренними разборками», что украинские операторы не выдержали и завершили сцену точным сбросом с дрона.