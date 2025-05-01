Белый дом разблокировал продажу оружия Украине после сделки по недрам

После подписания соглашения о полезных ископаемых Белый дом разблокировал продажу американского оружия Украине. Фото: Euronews

После заключение сделки по полезным ископаемым Белый дом разблокировал коммерческие продажи оружия в Украину. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что администрация Трампа одобрила поставку оружия Киеву на сумму 50 миллионов долларов через прямые коммерческие продажи по программе DCS.

Что будет продано Киеву, не уточняется.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении Украины закупить у США системы ПВО и вооружение на сумму 30–50 миллиардов долларов в качестве гарантии будущей безопасности.

С 2015 по 2023 год США предоставили Украине за деньги товаров военного назначения на почти 1,6 миллиарда долларов. После инаугурации Трампа продажи вооружений и военных услуг были приостановлены.

Напомним, ранее американский сенатор Линдси Грэм предупредил, чтоСоединенные Штаты Америки могут ввести 500-процентные тарифы против России и ее союзников, если Кремль не начнет переговоры о прекращении войны.