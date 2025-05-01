F-16 ВСУ сбил «Шахед» над Хмельнитчиной: видео удара

Утром 1 мая в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского дрона-камикадзе «Шахед» украинским истребителем F-16 над Хмельницкой областью. Кадры опубликовал Telegram-канал «Скадовський Захисник».
По данным Центра мониторинга вражеской авиации Monitor, в ночь на 1 мая Силами обороны Украины было уничтожено:
Кроме того, 68 БпЛА различных типов были потеряны из-за активного воздействия украинских средств РЭБ, технических неисправностей или исчерпания топлива.
Всего за ночь удалось обезвредить 142 из 175 воздушных целей — это 81,1% от запущенных средств поражения.
Также в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по девяти районам сосредоточения живой силы и техники врага, одному средству ПВО, одной артсистеме и трём пунктам управления.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 11 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны и 139 автомобилей оккупантов.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях