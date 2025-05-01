РФ потеряла в апреле 35 тыс. солдат и 4 тыс. единиц техники

Техника РФ во время штурма. Фото: кадр из видео

В апреле российская армия потеряла эквивалент почти трёх мотострелковых дивизий личного состава и 86 артиллерийских дивизионов, сообщает Министерство обороны Украины.



По данным Генерального штаба ВСУ, безвозвратные и санитарные потери врага за месяц составили 35 010 человек. Напомним, что за первый квартал 2025 года россияне потеряли 125 970 солдат убитыми и ранеными.

Кроме того, Силы обороны уничтожили или вывели из строя:

1 560 артиллерийских систем — это около 86 артдивизионов,

217 танков (в марте — 272; с начала года — 1 060),

484 боевые бронированные машины.

Самый результативный день по артиллерии — 27 марта 2025 года, когда украинские воины уничтожили 122 ствола за сутки.



Отдельного внимания заслуживают потери оккупантов в военном автотранспорте. За апрель уничтожено или выведено из строя 4 063 единицы техники, включая автоцистерны. В марте эта цифра составляла 3 545. Только за сутки 17 апреля россияне потеряли 312 единиц автотехники.

Также наблюдается рост интенсивности боевых действий:

в апреле зафиксировано 4 647 боестолкновений,

в марте — 4 270,

в феврале — 3 274.

С начала года их общее количество превысило 17 000. Ранее DeepState сообщал, что Россия наращивает штурмы после «перемирия».