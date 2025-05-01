РФ потеряла в апреле 35 тыс. солдат и 4 тыс. единиц техники

В апреле российская армия потеряла эквивалент почти трёх мотострелковых дивизий личного состава и 86 артиллерийских дивизионов, сообщает Министерство обороны Украины.
По данным Генерального штаба ВСУ, безвозвратные и санитарные потери врага за месяц составили 35 010 человек. Напомним, что за первый квартал 2025 года россияне потеряли 125 970 солдат убитыми и ранеными.
Кроме того, Силы обороны уничтожили или вывели из строя:
Самый результативный день по артиллерии — 27 марта 2025 года, когда украинские воины уничтожили 122 ствола за сутки.
Отдельного внимания заслуживают потери оккупантов в военном автотранспорте. За апрель уничтожено или выведено из строя 4 063 единицы техники, включая автоцистерны. В марте эта цифра составляла 3 545. Только за сутки 17 апреля россияне потеряли 312 единиц автотехники.
Также наблюдается рост интенсивности боевых действий:
С начала года их общее количество превысило 17 000. Ранее DeepState сообщал, что Россия наращивает штурмы после «перемирия».
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