Российская авиация сбросила авиабомбы на Мирноград: обрушилась часть девятиэтажки, есть погибшая

Последствия удара по Мирнограду. Фото: Донецкая областная прокуратура

1 мая в 00:30 российские войска сбросили три авиабомбы КАБ-250 с модулем УМПК на город Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В зоне поражения оказались многоквартирные дома. Один из снарядов попал в девятиэтажку. На находившуюся в собственной квартире женщину 43 лет обрушилась железобетонная плита. Она погибла.



Кроме того, в 06:30 оккупанты обстреляли поселок Новоэкономическое Покровского района. В результате атаки погиб 51-летний мужчина. Его жена 52 лет получила осколочные ранения. Тип вооружения устанавливается.



Повреждены девять многоэтажек и частные дома.

Напомним, что российские оккупанты за сутки ранили одного жителя Донецкой области.