СБУ предотвратила покушение на Сергея Стерненко

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на известного активиста и волонтера Сергея Стерненко, сообщила пресс-служба ведомства.
По информации СБУ, сегодня на Стерненко было совершено вооружённое нападение. Благодаря профессиональным и оперативным действиям силовиков нападавшая задержана на месте.
Сам Сергей Стерненко сообщил в своём Telegram-канале: «Ранен. Всё ок, угрозы жизни нет».
На месте продолжаются оперативно-следственные мероприятия. СБУ пообещала сообщать подробности позже.
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