СБУ предотвратила покушение на Сергея Стерненко

Задержанная за нападение на волонтера Сергея Стерненко. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на известного активиста и волонтера Сергея Стерненко, сообщила пресс-служба ведомства.



По информации СБУ, сегодня на Стерненко было совершено вооружённое нападение. Благодаря профессиональным и оперативным действиям силовиков нападавшая задержана на месте.



Сам Сергей Стерненко сообщил в своём Telegram-канале: «Ранен. Всё ок, угрозы жизни нет».



На месте продолжаются оперативно-следственные мероприятия. СБУ пообещала сообщать подробности позже.