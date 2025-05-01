ВСУ за апрель отбили у российской армии более сотни позиций на фронте – Сырский

Украинский военный. Фото: 78-й десантно-штурмовой полк ВСУ

Апрель был еще одним тяжелым месяцем войны. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



Однако, по его словам, ВСУ удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и прорывов россиян.



«Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми прежде всего являются Сумское и Курское, Покровское, Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили 115 позиций. Активно работают наша артиллерия, авиация, беспилотные системы и другие составляющие комплексного огневого поражения. Так, средствами DeepStrike в апреле поражены 62 цели на территории России – уничтожаем военные объекты, подрываем возможности ВПК агрессора», – рассказал Сырский.

Напомним, что ВСУ уничтожили одну из ключевых российских систем ПВО, ее стоимость – 45 миллионов долларов.