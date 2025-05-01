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В ВСУ рассказали, сколько техники и солдат Россия потеряла за апрель на Донбассе и Харьковщине

01 мая 2025, 15:20

В ВСУ рассказали, сколько техники и солдат Россия потеряла за апрель на Донбассе и Харьковщине

Уничтоженные российские танки. Фото: Генштаб ВСУ Уничтоженные российские танки. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» российская армия за апрель потеряла 27 489 военнослужащих, еще около 120 – взяты в плен. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, общие потери оккупантов в технике составили:

  • танки – 197;
  • боевые бронемашины – 342;
  • пушки и минометы – 1157;
  • противотанковые средства – 26;
  • реактивные системы залпового огня – 21;
  • тяжелые огнеметные системы – 7;
  • средства РЭБ – 151;
  • средства ПВО – 18;
  • автомобильная техника – 2912;
  • специальная техника – 1542;
  • пункты управления БПЛА – 563;
  • укрытия – 4704;
  • склады боеприпасов – 205;
  • склады ГСМ – 78.

«На пути воплощения планов оккупантов стоят наши несгибаемые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу невосполнимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, в воде и воздухе», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ за апрель отбили у российской армии более сотни позиций на фронте.

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