В ВСУ рассказали, сколько техники и солдат Россия потеряла за апрель на Донбассе и Харьковщине

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» российская армия за апрель потеряла 27 489 военнослужащих, еще около 120 – взяты в плен. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, общие потери оккупантов в технике составили:
«На пути воплощения планов оккупантов стоят наши несгибаемые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу невосполнимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, в воде и воздухе», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».
Напомним, что ВСУ за апрель отбили у российской армии более сотни позиций на фронте.