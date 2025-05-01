В ВСУ рассказали, сколько техники и солдат Россия потеряла за апрель на Донбассе и Харьковщине

Уничтоженные российские танки. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» российская армия за апрель потеряла 27 489 военнослужащих, еще около 120 – взяты в плен. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, общие потери оккупантов в технике составили:

танки – 197;

боевые бронемашины – 342;

пушки и минометы – 1157;

противотанковые средства – 26;

реактивные системы залпового огня – 21;

тяжелые огнеметные системы – 7;

средства РЭБ – 151;

средства ПВО – 18;

автомобильная техника – 2912;

специальная техника – 1542;

пункты управления БПЛА – 563;

укрытия – 4704;

склады боеприпасов – 205;

склады ГСМ – 78.

«На пути воплощения планов оккупантов стоят наши несгибаемые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу невосполнимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, в воде и воздухе», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ за апрель отбили у российской армии более сотни позиций на фронте.