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Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы ОП Арестовича

01 мая 2025, 15:58

Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы ОП Арестовича

Алексей Aрестович. Фото: hromadske Алексей Aрестович. Фото: hromadske

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных санкций, сообщает Офис президента.

Отмечается, что всего ограничения введены против 76 человек и 81 компании. Среди прочих в санкционные списки включили бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который уехал из Украины.

В середине апреля Арестович критиковал украинские власти за санкции СНБО против журналистов и бизнесменов. В частности, он заявил, что санкции якобы превратились в инструмент расправы над политическими оппонентами.

Алексей Арестович в январе 2023 года покинул пост советника главы офиса президента Украины — после того, как предположил, что российскую ракету, разрушившую жилой дом в Днепре, сбила украинская ПВО.

В Украине против Арестовича возбудили два уголовных дела — одно за «пропаганду насилия» (из-за его слов о женщинах в видео), второе за лжесвидетельство (из-за конфликта с депутатом Верховной рады по поводу русского языка).

В России Арестович обвиняется в публичных призывах к терроризму и распространении «фейков» о российской армии. Его включили в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга и заочно арестовали.

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