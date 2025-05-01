Российская авиабомба ударила по объекту критической инфраструктуры Константиновки: есть серьезные повреждения

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

1 мая в 10:40 российские оккупанты управляемой авиабомбой ФАБ-250 нанесли удар по территории предприятия критической инфраструктуры в Константиновской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры: частично разрушен фасад административного здания коммунального предприятия, уничтожены или повреждены пять гаражей, повреждены два легковых автомобиля и разрушены два хозяйственных помещения.



Начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко в комментарии «Новостям Донбасса» уточнил, что удар пришелся по самой Константиновке.

Напомним, что 1 мая российская авиация сбросила авиабомбы на город Мирноград на Донетчине, в результате чего обрушилась часть девятиэтажки и есть погибшая.