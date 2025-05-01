Россия представила РЭБ-станцию «Штора» для борьбы с дронами

РЭБ «Штора» К-12/700. Фото: тг-канал Соняшник

Россияне показали свою новую станцию РЭБ «Штора» К-12/700 на военной выставке Securika Moscow. Об этом сообщается в блоге пилотов Воздушных сил ВСУ «Соняшник».



По словам производителей, устройство способно защищать от пролётов дронов в радиусе от 2,5 до 5 километров в зависимости от рельефа. Его можно установить как на стационарные объекты, так и на подвижную технику.



Станцию тестировали несколько месяцев назад — она появилась как ответ на растущую потребность российских войск на фронте. Также утверждается, что несколько таких «Штор» уже используются на линии боевого соприкосновения.