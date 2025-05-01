В прифронтовом Покровске остаются уже меньше 2000 человек – ГВА

В городе Покровск Донецкой по состоянию на 1 мая остаются 1995 человек. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
По его словам, в апреле эвакуировали 395 человек из города.
«Но есть и печальная статистика: в городе Покровск за апрель месяц погибли 13 человек, а 23 – получили ранения. Это ужасная статистика», – сказал Добряк.
Напомним, что Россия сосредоточила основные усилия на Покровском направлении и пытается выйти на границу Днепропетровской области.