В прифронтовом Покровске остаются уже меньше 2000 человек – ГВА

Покровск. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

В городе Покровск Донецкой по состоянию на 1 мая остаются 1995 человек. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, в апреле эвакуировали 395 человек из города.



«Но есть и печальная статистика: в городе Покровск за апрель месяц погибли 13 человек, а 23 – получили ранения. Это ужасная статистика», – сказал Добряк.

Напомним, что Россия сосредоточила основные усилия на Покровском направлении и пытается выйти на границу Днепропетровской области.