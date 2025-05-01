Жителя Донетчины осудили за помощь ФСБ: оккупанты обещали 50 тысяч рублей, но не заплатили

Жителя города Белозёрское Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года мужчина, работавший на угольном предприятии, начал сотрудничать с представителем ФСБ РФ. Поддерживая вторжение России, он согласился собирать информацию о позициях украинских войск на Покровском направлении. Связь с куратором он держал через Telegram, используя телевизионную приставку.

В течение двух месяцев осуждённый передавал координаты размещения техники и личного состава ВСУ. Для этого он использовал приложение Google Maps, делал скриншоты и отправлял их своему вербовщику. Особое внимание он уделял административным зданиям и объектам гражданской инфраструктуры Добропольской громады.

За выполненную «работу» мужчине пообещали вознаграждение в размере 50 тысяч российских рублей (примерно 21 тысяча гривен), однако деньги он так и не получил.

До вынесения приговора он находился под стражей.



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