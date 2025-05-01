Подоляк: новое соглашение с США делает Украину равным партнёром, а не должником

Подписание соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления стало стратегическим достижением, которое укрепляет позиции Украины на международной арене. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, документ не содержит никаких обязательств по возмещению ранее предоставленной военной помощи и, напротив, открывает путь для новых поставок американского вооружения, включая системы ПВО. Их стоимость будет учтена в рамках совместного фонда.

«Подписано историческое соглашение о совместном с США использовании украинских ресурсов в сфере добычи полезных ископаемых. Это стратегическое достижение подтверждает, что Украина буквально завоевала право говорить на равных со сверхдержавами. Никаких "долгов". Соглашение не содержит никаких обязательств по компенсации стоимости предыдущей военной помощи США», — подчеркнул Подоляк в соцсети «Х».

Он отметил, что соглашение также признаёт курс Украины на европейскую интеграцию, а полезные ископаемые — нефть, газ, литий и другое — остаются в собственности украинского государства. Более того, «жёсткие требования» из предыдущих версий документа были полностью отклонены.

Все доходы от реализации проектов будут реинвестированы в экономику Украины как минимум до 2034 года, добавил Подоляк.

По его словам, ключевым результатом соглашения стало то, что США официально стали соинвестором Украины. По его убеждению, Москве не удалось продать минералы оккупированного Донбасса Америке.

«Москва проиграла: попытка Путина предложить США долю в минеральных богатствах оккупированного Донбасса провалилась», — резюмировал он.

Соглашение было подписано в Вашингтоне первым вице-премьером — министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом. Министр финансов США заявил, что Вашингтон и Киев подписали «историческое соглашение об экономическом партнерстве» для создания инвестиционного фонда восстановления Украины.