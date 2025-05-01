СМИ: Уолтц и Вонг покидают Белый дом — Трамп не потребовал отставки, но «урок усвоен»

Майк Уолтц. Фото: cnn.com

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в администрации.



По данным издания, отставка Уолтца стала следствием инцидента с утечкой конфиденциальной информации. В марте он по ошибке добавил в закрытый чат в Signal журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, раскрыв внутренние обсуждения возможного военного удара США по хуситам в Йемене.



«В марте Уолтц попал под пристальное внимание после того, как создал чат в Signal и ошибочно включил в него Джеффри Голдберга из The Atlantic, раскрывая обсуждения с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности относительно планов военного удара по целям хуситов в Йемене... После того, как Уолтц за закрытыми дверями признал достоверность сообщения, чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку, но Трамп не просил его сделать это. Публично Трамп выразил свою поддержку Уолтцу, назвав его хорошим человеком, который усвоил урок», — пишет CBS News.



Источники Fox News также подтвердили, что Уолтц и Вонг были уволены в четверг.



Президент Дональд Трамп провел встречу с членами своего кабинета в среду, после того, как во вторник отметил 100 день своего пребывания в должности, и Уолтц присутствовал на этой встрече.



Издание Politico, ссылаясь на источники, пишет, что Уолтца на посту советника по нацбезопасности США может заменить специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.



Алекс Вонг занимал должность заместителя советника по нацбезопасности в администрации Трампа, а ранее — работал в Госдепартаменте США, курируя вопросы Восточной Азии. Он также был задействован в переговорах по подготовке исторического саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Алекс Вонг. Фото: wikipedia.org