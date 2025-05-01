Зеленский прокомментировал покушение на Стерненко, в сети появилось видео нападения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала женщину, напавшую на волонтёра Сергея Стерненко. По его словам, все обстоятельства инцидента будут обнародованы после завершения расследования.

«Глава Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападавшую — оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу», — отметил Зеленский в вечернем обращении.

Ранее СБУ заявила о предотвращении покушения на Стерненко. По данным ведомства, в четверг на волонтёра было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Благодаря оперативным действиям нападавшая была задержана на месте преступления.

«Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападавшая задержана на месте», — сообщили в СБУ.

Сергей Стерненко позже рассказал, что перенес операцию.

«Украинская правда» опубликовала видео покушения на Сергея Стерненко. На видео с камеры наблюдения видно, что женщина подкараулила волонтера. Стрелявшую обезвредил один из мужчин, с которым Стерненко вышел из здания.