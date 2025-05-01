Под огнем дронов: «Белый ангел» эвакуирует жителей Покровска

Полицейские эвакуационной группы «Белый ангел» продолжают вывозить людей из обстреливаемого Покровска. Как сообщили в полиции Донецкой области, во время очередного рейса удалось эвакуировать восемь человек, среди них — раненый мужчина, а также две собаки и несколько котов.



«Тактика “двое бегут — двое прикрывают” позволила без потерь добраться до укрытия и вывести людей в безопасное место», — сообщили в полиции.



Первая остановка — микрорайон Лазурный, где не уцелел ни один дом. Шесть человек с котами эвакуировали из подвала в укрытое авто.



Второй выезд — в микрорайон Шахтёрский. Там группу обнаружил вражеский дрон, пришлось укрыться в подъезде. После того, как угроза миновала, эвакуировали пожилую женщину — бывшую учительницу физики. Вместе с ней в машину сели её два пса — Оззи и Казбек.



В Покровске по-прежнему остаются около двух тысяч мирных жителей.

Несмотря на заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, российские оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий и сосредоточили основные усилия на Покровском направлении.