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Под огнем дронов: «Белый ангел» эвакуирует жителей Покровска

01 мая 2025, 20:30

Под огнем дронов: «Белый ангел» эвакуирует жителей Покровска

Полицейские эвакуационной группы «Белый ангел» продолжают вывозить людей из обстреливаемого Покровска. Как сообщили в полиции Донецкой области, во время очередного рейса удалось эвакуировать восемь человек, среди них — раненый мужчина, а также две собаки и несколько котов.

«Тактика “двое бегут — двое прикрывают” позволила без потерь добраться до укрытия и вывести людей в безопасное место», — сообщили в полиции.

Первая остановка — микрорайон Лазурный, где не уцелел ни один дом. Шесть человек с котами эвакуировали из подвала в укрытое авто.

Второй выезд — в микрорайон Шахтёрский. Там группу обнаружил вражеский дрон, пришлось укрыться в подъезде. После того, как угроза миновала, эвакуировали пожилую женщину — бывшую учительницу физики. Вместе с ней в машину сели её два пса — Оззи и Казбек.

В Покровске по-прежнему остаются около двух тысяч мирных жителей.

Несмотря на заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, российские оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий и сосредоточили основные усилия на Покровском направлении.

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