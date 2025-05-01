Зеленский о введенных санкциях: ограничим поставщиков, коллаборантов и рупоры Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкционных мер против лиц и компаний, причастных к обслуживанию военной машины России, оккупации украинских территорий и ведению антиукраинской пропаганды.



«Первый (пакет санкций — ред.) — это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнёров. В общем синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну», — заявил Зеленский.



Второй пакет санкций охватывает 106 субъектов, которые, по словам главы государства, обеспечивают присутствие российских войск в Крыму, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая логистику и поставки для армии РФ.



«Третий санкционный пакет — это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнёров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц», — добавил Зеленский.



Он также поручил подготовку новых санкционных шагов.



Ранее сообщалось, что президент подписал указы о введении в действие решения СНБО о санкциях против 76 физических и 81 юридического лица. Среди прочих в санкционные списки включили бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который уехал из Украины. Блогер Мирослав Олешко, «военкор» Анастасия Кашеварова, Александр Семченко и политолог Кость Бондаренко также оказались под санкциями СНБО.

Ранее в санкционный список попали 20 российских деятелей культуры. Среди них — актриса Ирина Апексимова, актёр Виталий Гогунский, актёр и исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), режиссёр Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачёв, актёры Оскар Кучера, Евгений Миронов и Александр Панкратов-Чёрный, артист балета Сергей Полунин, исполнители Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, Игорь Сукачёв, балетный артист Николай Цискаридзе и рэпер Роман Чумаков (Жиган).