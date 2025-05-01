США назначили нового посла в Украине — Джулию Дэвис

Джулия Дэвис станет новой посланницей Соединённых Штатов в Украине. Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 1 мая.

В настоящее время Дэвис занимает пост временной поверенной в делах США в Республике Кипр. Ранее она была специальным посланником по вопросам Беларуси и представляла США в Вильнюсе, Литва.

В 2020 году Дэвис была утверждена в качестве первого посла США в Беларуси после 12-летнего перерыва. Также она занимала должность заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по делам Европы и Евразии. Кроме того, Дэвис работала заместителем постоянного представителя США при НАТО.

Государственный департамент США официально подтвердил отставку посла США в Украине Бриджит Бринк 10 апреля. Бриджит Бринк была назначена на должность в мае 2022 года, вскоре после возобновления работы американского посольства в Киеве во время полномасштабной войны.