Трамп рассказал, какой пост теперь будет занимать уволенный советник Уолтц

Президент США Дональд Трамп объявил, что Государственный секретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности временного советника по национальной безопасности, советник по национальной безопасности Майк Уолтц назначен послом в ООН.



«Мне приятно объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на должность следующего посла Соединенных Штатов в ООН. С тех пор как он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего Советника по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности», — написал он в соцсети Truth Social.



Трамп сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме.

Стоит отметить, что при Трампе США дистанцировались от ключевых инициатив и ограничили финансирование нескольких проектов ООН.