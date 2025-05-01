Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: США и Украина подписали соглашение о недрах. Атака на Одессу

01 мая 2025, 23:00

Главное за день: США и Украина подписали соглашение о недрах. Атака на Одессу

Политика

Украина и США подписали соглашение о минералах. Документ охватывает 57 видов минералов, в нем также упоминается военная поддержка со стороны США. Соглашение устанавливает политические рамки, а технические детали должны быть прописаны в отдельном соглашении. США будут предоставлять оружие, а Украина — лицензии на новые месторождения, доходы которых будут направлять в общий фонд.

После заключение сделки по полезным ископаемым Белый дом разблокировал коммерческие продажи оружия в Украину.

По словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, Украина согласна пойти на территориальные уступки РФ для урегулирования конфликта в Украине. США также готовы частично согласиться на территориальные требования России.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ может обсудить американское присутствие на Запорожской атомной электростанции в рамках мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкционных мер против лиц и компаний, причастных к обслуживанию военной машины России, оккупации украинских территорий и ведению антиукраинской пропаганды. В санкционный список вошли бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Кость Бондаренко, «военкор» Анастасия Кашеварова, Александр Семченко и еще 76 человек.

Общество

В Покровске по состоянию на 1 мая остаются 1995 человек. По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, в апреле эвакуировали 395 человек из города.

Северскодонецкая громада хочет получить государственную землю для строительства жилья в Киевской области.

На оккупированной территории Луганской области задержан мужчина, которого обвинили в участии в батальоне «Айдар».

Боевые действия

В Одессе из-за ночной атаки российских БПЛА погибли двое людей, еще пятеро травмированы. Российская авиация сбросила авиабомбы на Мирноград, погибла женщина, обрушилась часть девятиэтажки. Оккупанты также ударили по критической инфраструктуре Константиновки, есть серьезные повреждения. В ночь на 1 мая российские войска нанесли удар по селу Стецковка Сумской громады, загорелся промышленный объект, 30 домов.

Российские войска за апрель 2025 года оккупировали 175 квадратных километров территории Украины, сообщили аналитики DeepState.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

От обстрелов к мольбертам: как художница из Мариуполя возродила школу Куинджи во Львове
Мариупольская художница Оксана Гнатышин, спасаясь от российской агрессии во Львове, возобновила там деятельность детской художественной школы имени Архипа Куинджи.
27 апреля 2025, 14:32
Мебель, бензин и оборудование для больниц: на что администрации оккупированных городов тратят миллионы гривен
«Новости Донбасса» просмотрели тендерные закупки восьми администраций захваченных городов.
26 апреля 2025, 16:46
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: США и Украина подписали соглашение о недрах. Атака на Одессу
22:47
В донецком поселке мужчина погиб в огороде при взрыве, еще 8 человек ранены
16:36
Еще одного жителя оккупированной Луганщины обвинили в «терроризме»
14:44
ВСУ ликвидировали оккупантов среди гражданских на рынке
11:06
В Донецке отслеживают заказы мужчин призывного возраста
10:20
Уничтожение РЭБ под Саками вызвало панику в Крыму
23:00
Главное за день: Украина готова к перемирию. Россияне захватили поселок на Донетчине
17:50
«Где бабло?» на фоне памятника: в Новой Каховке задержали главу оккупационной администрации
17:08
«Значительный ущерб»: на оккупированной Луганщине с начала года ландшафтные пожары уничтожили более 1500 гектаров
12:48
В Мариуполе исчезают автобусы — транспорт забирают военные
08:02
Россияне захватили Сухую Балку в Донецкой области — DeepState
23:30
Главное за день: Россия усиливает давление под Торецком. Массовая атака «Шахедов» на Харьков
19:09
Россия может забрать у украинцев более 250 000 объектов недвижимости на оккупированных территориях
16:29
Министерство развития изменило даты ведения боевых действий в Мариуполе
11:09
Жителей Херсонщины на ВОТ заманивают на службу в армию РФ
08:56
Под видом «культурных поездок» захватчики планируют вывезти более 3 000 украинских детей — ЦНС
21:19
В оккупированном Мариуполе срывают российские флаги
10:35
Кремль готовит фальшивые выборы на ВОТ Украины под видом «победы»
08:19
Россияне захватили еще один поселок возле Покровска Донецкой области — DeepState
15:50
На блокпостах Луганщины отныне проверяют загруженные на телефон файлы
все новости
23:06
РФ атаковала Запорожье беспилотниками: горят дома, люди — под завалами
23:00
Главное за день: США и Украина подписали соглашение о недрах. Атака на Одессу
22:47
В донецком поселке мужчина погиб в огороде при взрыве, еще 8 человек ранены
21:47
Трамп рассказал, какой пост теперь будет занимать уволенный советник Уолтц
21:35
США назначили нового посла в Украине — Джулию Дэвис
21:00
Зеленский о введенных санкциях: ограничим поставщиков, коллаборантов и рупоры Кремля
20:30
Под огнем дронов: «Белый ангел» эвакуирует жителей Покровска
19:46
Зеленский прокомментировал покушение на Стерненко, в сети появилось видео нападения
18:43
СМИ: Уолтц и Вонг покидают Белый дом — Трамп не потребовал отставки, но «урок усвоен»
17:50
Подоляк: новое соглашение с США делает Украину равным партнёром, а не должником
17:07
Жителя Донетчины осудили за помощь ФСБ: оккупанты обещали 50 тысяч рублей, но не заплатили
17:06
В санкционный список Зеленского вошли политолог Кость Бондаренко, «военкор» Анастасия Кашеварова и Александр Семченко
17:01
В прифронтовом Покровске остаются уже меньше 2000 человек – ГВА
16:48
Россия представила РЭБ-станцию «Штора» для борьбы с дронами
16:36
Еще одного жителя оккупированной Луганщины обвинили в «терроризме»
16:16
Российская авиабомба ударила по объекту критической инфраструктуры Константиновки: есть серьезные повреждения
15:58
Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы ОП Арестовича
15:28
Воздушные силы ВСУ за апрель уничтожили 2332 цели в небе
15:26
Приглашения с изображением колонны 1-го Украинского фронта получили гости парада Победы в Москве
15:20
В ВСУ рассказали, сколько техники и солдат Россия потеряла за апрель на Донбассе и Харьковщине
все новости
ВИДЕО
РФ атаковала Запорожье беспилотниками: горят дома, люди — под завалами РФ атаковала Запорожье беспилотниками: горят дома, люди — под завалами
01 мая, 23:06
Пилот украинского истребителя. Фото: Воздушные силы ВСУ Воздушные силы ВСУ за апрель уничтожили 2332 цели в небе
01 мая, 15:28
«Прилет» дрона по переодетым военным РФ. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали оккупантов среди гражданских на рынке
01 мая, 14:44
Момент уничтожения «Шахеда». Фото: кадр из видео F-16 ВСУ сбил «Шахед» над Хмельнитчиной: видео удара
01 мая, 12:48
Удар по российскому ЗРК «Бук-М3». Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили одну из ключевых российских систем ПВО: ее стоимость – 45 миллионов долларов
01 мая, 11:54
БМП с пехотой российских войск на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили несколько БМП с пехотой и остановили атаку российских войск на Новопавловском направлении
01 мая, 11:14

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор