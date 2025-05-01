Главное за день: США и Украина подписали соглашение о недрах. Атака на Одессу

Политика



Украина и США подписали соглашение о минералах. Документ охватывает 57 видов минералов, в нем также упоминается военная поддержка со стороны США. Соглашение устанавливает политические рамки, а технические детали должны быть прописаны в отдельном соглашении. США будут предоставлять оружие, а Украина — лицензии на новые месторождения, доходы которых будут направлять в общий фонд.



После заключение сделки по полезным ископаемым Белый дом разблокировал коммерческие продажи оружия в Украину.



По словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, Украина согласна пойти на территориальные уступки РФ для урегулирования конфликта в Украине. США также готовы частично согласиться на территориальные требования России.



Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ может обсудить американское присутствие на Запорожской атомной электростанции в рамках мирных переговоров.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкционных мер против лиц и компаний, причастных к обслуживанию военной машины России, оккупации украинских территорий и ведению антиукраинской пропаганды. В санкционный список вошли бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Кость Бондаренко, «военкор» Анастасия Кашеварова, Александр Семченко и еще 76 человек.



Общество



В Покровске по состоянию на 1 мая остаются 1995 человек. По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, в апреле эвакуировали 395 человек из города.



Северскодонецкая громада хочет получить государственную землю для строительства жилья в Киевской области.



На оккупированной территории Луганской области задержан мужчина, которого обвинили в участии в батальоне «Айдар».



Боевые действия



В Одессе из-за ночной атаки российских БПЛА погибли двое людей, еще пятеро травмированы. Российская авиация сбросила авиабомбы на Мирноград, погибла женщина, обрушилась часть девятиэтажки. Оккупанты также ударили по критической инфраструктуре Константиновки, есть серьезные повреждения. В ночь на 1 мая российские войска нанесли удар по селу Стецковка Сумской громады, загорелся промышленный объект, 30 домов.



Российские войска за апрель 2025 года оккупировали 175 квадратных километров территории Украины, сообщили аналитики DeepState.