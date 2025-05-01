В донецком поселке мужчина погиб в огороде при взрыве, еще 8 человек ранены

В донецком поселке Старомихайловка мужчина погиб при взрыве на приусадебном участке, ещё девять человек пострадали. Об этом сообщили в оккупационной администрации «ДНР».



В оккупированном посёлке на приусадебном участке по улице Комарова погиб 63-летний мужчина. В «ДНР» утверждают, что мужчина наткнулся на мину.



Также ранения различной степени тяжести получили девять человек: мужчины 82, 39 и 38 лет, а также женщины 83, 69, 59, 57 и 32 лет.



Кроме того, в поле между Красногоровкой и селом Зоряное пострадал 55-летний тракторист — при проведении земляных работ произошёл взрыв, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения.