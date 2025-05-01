Российские дроны атаковали Запорожье и Запорожскую область, сообщает начальник областной военной администрации Иван Федоров. Один человек погиб.

«61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Запорожья. Есть люди под завалами. Есть раненые», — написал Федоров.

К 23.00 было известно о троих раненых.



Произошло несколько пожаров.

Как сообщалось, 1 мая в 10:40 российские оккупанты управляемой авиабомбой ФАБ-250 нанесли удар по территории предприятия критической инфраструктуры в Константиновской громаде Донецкой области.