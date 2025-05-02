Массированная атака «шахедов» на Запорожье: в городе почти 30 раненых и много разрушений

Последствия массированной атаки «шахедов» на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Количество раненых в результате массированной атаки «шахедов» на Запорожье возросло до 29 человек, среди них 13-летний мальчик. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



У пострадавших контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы. В больницах находятся 12 людей.



Спасатели достали из-под завалов мужчину. Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась.



В городе повреждены 27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания и учебные заведения. Разрушены помещения локомотиворемонтного завода «Укрзалізниці» – гражданского предприятия, которое специализируется на ремонте пассажирских электровозов.



В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены.



Спасатели потушили пожар в многоэтажном доме на площади 100 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекали 102 спасателя и 23 единицы техники.

Напомним, что по Запорожью российские оккупанты нанесли 10 ударов.