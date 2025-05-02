Дроны ВСУ уничтожили мотоштурм противника на Купянском направлении

Мотоштурм на Купянском направлении. Фото: кадр из видео

На Купянском направлении дроны украинских пограничников уничтожили мотоштурмовой отряд противника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Дрони прикордонників «Помсти» знищують ворога в русі: мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 окупантів на Купʼянському напрямку pic.twitter.com/y4LVGMbx8B — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 2, 2025



Беспилотники пограничной бригады «Помста» нанесли точные удары по врагу, который пытался штурмовать украинские позиции.



В результате атаки было уничтожено 10 мотоциклов, 2 квадроцикла и ликвидировано 8 оккупантов. За прошедшие сутки на этом направлении зафиксировано пять атак противника.

Направление атак оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны успешно отразили штурмы в районах Новоосиново, Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.