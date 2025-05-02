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«Шахеды» ночью ударили по промзоне Краматорска: взрывная волна повредила многоэтажки

02 мая 2025, 10:17

«Шахеды» ночью ударили по промзоне Краматорска: взрывная волна повредила многоэтажки

Последствия ударов по Краматорску. Фото: Краматорский горсовет Последствия ударов по Краматорску. Фото: Краматорский горсовет

2 мая в 02:10 три ударных БПЛА «Шахед» атаковали город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Под ударом оказалась промышленная зона. Также взрывной волной повреждено остекление многоэтажек. По предварительной информации, без пострадавших.

Коммунальщики работают над ликвидацией повреждений.

Напомним, что утром 1 мая российская авиабомба ударила по объекту критической инфраструктуры города Константиновка на Донетчине, в результате чего есть серьезные повреждения.

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