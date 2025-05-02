В Монако задержан сын экс-главы «Мотор Сичи»

Задержан сын Богуслаева. Фото: СБУ

СБУ и Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако разоблачили масштабную схему хищения активов АО «Мотор Сич». Как сообщает пресс-служба СБУ, задержан сын бывшего президента предприятия.



Александра Богуслаева задержали в Монако в рамках международного расследования, проведённого следственной группой Украины, Франции и Княжества Монако. Следствие установило, что до начала полномасштабной войны задержанный помог своему отцу — экс-главе «Мотор Сичи» — незаконно присвоить контрольный пакет акций предприятия.



Акции были занижены в цене через фиктивную инвентаризацию, после чего 65% бумаг выкупили по заниженной стоимости. Позже значительную их часть переписали на шесть офшорных компаний, подконтрольных сыну.



Впоследствии эти активы были проданы иностранным структурам за 650 млн долларов США. Вырученные средства, по данным следствия, пошли на покупку элитной недвижимости в странах ЕС. Обыски прошли одновременно в Запорожье и на прибрежной вилле задержанного в Монако.



Сыну экс-главы завода сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путём, в составе организованной группы и в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнительно новое подозрение получил и бывший президент «Мотор Сичи», который уже находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Ему инкриминируются: