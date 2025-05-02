«Пытаются окружить»: российские войска активизировались вблизи трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState

Ситуация вблизи трассы «Покровск-Константиновка». Фото: карта DeepState

Войска России активизировались в направлении сел Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Эти села находятся вблизи трассы «Покровск-Константиновка».



ВС РФ удалось оккупировать село Тарасовка. Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что захватчики затянули в село уже две роты пехоты, которая заняла все возможные укрытия.



«Кроме того, россияне уже малыми группами пытались зайти в Новооленовку, но были уничтожены. Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все – неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен. Неприятны и атаки на село Малиновка, где боевые действия продолжаются. Враг пытается закрепиться в селе и окружить подразделения дружеских сил вблизи развязки», – рассказали в DeepState.

Напомним, что в ВСУ рассказали, сколько техники и солдат Россия потеряла за апрель на Донбассе и Харьковщине.