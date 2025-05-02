ВСУ ударили по аэродрому Кача: пожар и детонация боеприпасов

Кача после атаки БпЛА. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по военному аэродрому в населённом пункте Кача (Крым). Об этом сообщает движение украинского и крымскотатарского сопротивления «АТЕШ».

Согласен. Лучше и не придумаешь. Вот например работа по аэродрому Кача сегодня ночью.) pic.twitter.com/vFpkMhmBd9 — алексей лебедев (@Aleksej85107578) May 2, 2025



По данным агентов, после атаки на аэродроме вспыхнул пожар и раздались взрывы — предположительно, детонируют боеприпасы.



«Таким образом, можно говорить об успешности удара Сил обороны Украины по военным объектам оккупантов в Крыму этой ночью. И, по нашей инсайдерской информации, это далеко не всё, что приготовлено рашистам. Ожидаем продолжения», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 2 мая беспилотники атаковали оккупированный Крым. Взрывы прогремели в Севастополе, Симферополе, Саках, Армянске, Джанкое, Гвардейском и Новофедоровке.