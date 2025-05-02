Военные критикуют подход к обороне: ВОПы в открытом поле

ВОПы без маскировки вызывают критику военных. Фото: тг-канал Офіцер+

Военные усомнились в пользе от ВОПов, построенных в открытом поле без маскировки. Проблема в том, что такие оборонительные позиции возводили в 2023 году в Запорожской области, в 2024-м — в Сумской, а в 2025-м — в Днепропетровской. Об этом пишет автор Telegram-канала «Офіцер+».



По мнению автора, эти позиции изначально разрабатывались без учёта особенностей современных боевых действий. Более того, они построены прямо посреди открытого поля. Строительство таких линий продолжается, но никто не обращает внимания на ключевой аспект — маскировку.



Отмечается, что в условиях, когда на поле боя преобладают замаскированные подземные укрытия, мы продолжаем возводить «бетонные замки», в которые легко попасть.



«Давно уже пора копать подземные коммуникации. Хотя для командных пунктов высокопоставленных офицеров всё делают как надо», — говорится в сообщении.

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