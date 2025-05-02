Россия атаковала центр Херсона: пострадали двое мужчин

Результат удара БПЛА РФ по машине в Херсоне. Фото: кадр из видео

Около 13:00 российские войска атаковали центр Херсона с применением БПЛА. Удар пришёлся по парковке: одна машина сгорела, несколько других получили повреждения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.







В результате атаки пострадали двое мужчин — 52 и 60 лет. Оба госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, «Шахеды» ночью ударили по промзоне Краматорска, где взрывная волна повредила многоэтажки.