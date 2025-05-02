Россия атаковала центр Херсона: пострадали двое мужчин

Около 13:00 российские войска атаковали центр Херсона с применением БПЛА. Удар пришёлся по парковке: одна машина сгорела, несколько других получили повреждения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.
В результате атаки пострадали двое мужчин — 52 и 60 лет. Оба госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, «Шахеды» ночью ударили по промзоне Краматорска, где взрывная волна повредила многоэтажки.
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