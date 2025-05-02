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Женщина, стрелявшая в Стерненко рассказала, что была влюблена в своего куратора

02 мая 2025, 16:32

Женщина, стрелявшая в Стерненко рассказала, что была влюблена в своего куратора

Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media

Суд арестовал до 29 июня 45-летнюю жительницу Одесской области, которую подозревают в нападении на активиста и волонтёра Сергея Стерненко. Об этом сообщает «Суспільне».

«Подозреваемой в нападении на Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Суд также обязал обеспечить ей проведение гемодиализа.

По словам адвоката, женщина признала вину. По её версии, сначала её запугивал неизвестный мужчина, а затем она якобы влюбилась в него. Он представился сотрудником СБУ и убедил её, будто Стерненко сотрудничает с ФСБ и несёт ответственность за удары по Киеву. Фото собеседника, с которым она общалась через мессенджер, она ни разу не видела.

Как сообщили в СБУ, сначала она по указанию кураторов женщина вела наблюдение за автомобилями, фотографировала их и передавала данную информацию через посредника. Позже женщина начала получать более сложные задания: ей поручили изготовить самодельное взрывное устройство и переехать в квартиру в центральной части Киева.

С середины апреля она начала следить за Сергеем Стерненко, поселившись в том же жилом комплексе, где он проживает. Вскоре ей передали координаты «схрона» с оружием — пистолетом ПМ и патронами.

1 мая куратор отдал приказ — устранить активиста у его дома. Зная модель машины и примерное время выхода Стерненко, женщина открыла огонь. Одна из пуль ранила его в ногу. Нападавшая была сразу же задержана сотрудниками СБУ.

Во время обысков у неё обнаружили мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами, а также компоненты для самодельного взрывного устройства, которые она хранила в другой квартире.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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Сергей Стерненко
Организации
СБУ ФСБ РФ

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