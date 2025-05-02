Воздушные силы ВСУ уничтожили 5 гаубиц и укрепления армии РФ на Востоке и Юге

Авиаудары по ВС РФ. Фото: кадр из видео

Украинская авиация активно уничтожает укрепления российских войск в Запорожской области, на Востоке и сдерживает натиск с Севера, уничтожая позиции врага. Об этом сообщили пилоты Воздушных сил ВСУ в блоге «Соняшник».

По их данным, за последнее время были уничтожены:

пункты управления БпЛА;

ангар с техникой;

командные и ротные укрепления;

в очередной раз задействована «космическая программа» по уничтожению блиндажей.

Отдельно отмечено успешное уничтожение сразу пяти гаубиц, рассредоточенных в посадках одного квадрата. Днем ранее эта артиллерийская батарея вела обстрел украинских позиций, поэтому было принято решение уничтожить её одним ударом.

Украинский истребитель за работой. Фото: кадр из видео

Ранее сообщалось об уничтожении пушек 2А36 «Гиацинт-Б» на Запорожском направлении. Украинский Су-27 поразил цель высокоточной крылатой авиабомбой GBU-39. По данным авторов блога, уничтожены в общей сложности пять артиллерийских орудий.