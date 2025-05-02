Жительницу Мирнограда подозревают в госизмене и сдаче позиций ВСУ

Гражданка Украины, сотрудница одного из угледобывающих предприятий в Мирнограде, подозревается в государственной измене. Об этом сообщает информационный отдел Донецкой областной прокуратуры.

В начале декабря 2024 года женщина начала активно переписываться в мессенджере Telegram с военнослужащим российской армии и его знакомым — сотрудником так называемой «военной контрразведки ФСБ ДНР». Во время общения она согласилась собирать информацию, которая могла бы помочь российским войскам в наступлении на территории Донецкой области.

В течение двух месяцев она передавала координаты возможного размещения подразделений Вооружённых сил Украины в Мирнограде, Покровске и на окраинах одного из посёлков Покровского района. Кроме того, она фиксировала объекты критической инфраструктуры, осознавая, что они также могут стать целями для обстрелов. Передача данных происходила в виде текстовых сообщений.

Незаконную деятельность женщины удалось разоблачить и остановить. Сейчас она находится под стражей.

Ей объявлено подозрение по статье 111, часть 2 Уголовного кодекса Украины — «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение с конфискацией имущества.



Ранее жителя города Белозёрское Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.