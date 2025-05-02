В нескольких регионах Украины открыли центры правовой помощи родным военнопленных

С 1 мая 2025 года в каждой области Украины начали действовать региональные представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Инициатива реализована на основании решения Совета Координационного штаба от 15 апреля. В работу региональных групп вовлечены сотрудники Офиса омбудсмана и Министерства внутренних дел Украины.
«Руководителями представительств в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской (в том числе для жителей Сумской области), Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях назначены представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — сообщил Лубинец.
Адреса представительств:
Также в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях руководство региональными группами осуществляют представители управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариата уполномоченного) МВД Украины.
Адреса представительств:
Графики работы представительств будут опубликованы дополнительно.
Основная цель этих представительств — упростить доступ семей военнопленных и пропавших без вести к консультационной и правовой помощи.
Консультационные центры Координационного штаба также продолжают работу в Винницкой, Львовской, Николаевской (включая жителей Херсонской области и АР Крым), Харьковской областях и в Киеве. Они предоставляют информационную и правовую поддержку семьям военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Актуальные контакты — на сайте: https://koordshtab.gov.ua/contacts
Как сообщалось, почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года — это военные и гражданские.