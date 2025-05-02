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В нескольких регионах Украины открыли центры правовой помощи родным военнопленных

02 мая 2025, 17:53

В нескольких регионах Украины открыли центры правовой помощи родным военнопленных

Иллюстративное фото: koordshtab.gov.ua/contacts Иллюстративное фото: koordshtab.gov.ua/contacts

С 1 мая 2025 года в каждой области Украины начали действовать региональные представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инициатива реализована на основании решения Совета Координационного штаба от 15 апреля. В работу региональных групп вовлечены сотрудники Офиса омбудсмана и Министерства внутренних дел Украины.

«Руководителями представительств в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской (в том числе для жителей Сумской области), Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях назначены представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — сообщил Лубинец.

Адреса представительств:

  • Днепропетровская область (также для жителей Запорожской) — г. Днепр, просп. А. Поля, 2Д
  • Житомирская область — г. Житомир, ул. Полевая, 6А
  • Полтавская область (в т.ч. для жителей Сумской) — г. Полтава, ул. Соборности, 45А, к. 1–4
  • Тернопольская область — г. Тернополь, ул. М. Грушевского, 8
  • Закарпатская область — г. Ужгород, ул. Пушкина, 1
  • Хмельницкая область — г. Хмельницкий, ул. Свободы, 70, к. 104–107
  • Черкасская область — г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 17
  • Черновицкая область — г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 60

Также в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях руководство региональными группами осуществляют представители управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариата уполномоченного) МВД Украины.

Адреса представительств:

  • Волынская область — г. Луцк, ул. Винниченко, 21, каб. 10
  • Донецкая область (включая жителей Луганской) — адрес не разглашается по соображениям безопасности
  • Ивано-Франковская область — г. Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 46
  • Кировоградская область — г. Кропивницкий, ул. Великая Перспективная, 1, каб. 10
  • Одесская область — г. Одесса, ул. Греческая, 42, каб. 12
  • Ровенская область — г. Ровно, ул. Петра Могилы, 41, каб. 36
  • Черниговская область — г. Чернигов, просп. Победы, 74, каб. 607

Графики работы представительств будут опубликованы дополнительно.

Основная цель этих представительств — упростить доступ семей военнопленных и пропавших без вести к консультационной и правовой помощи.

Консультационные центры Координационного штаба также продолжают работу в Винницкой, Львовской, Николаевской (включая жителей Херсонской области и АР Крым), Харьковской областях и в Киеве. Они предоставляют информационную и правовую поддержку семьям военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Актуальные контакты — на сайте: https://koordshtab.gov.ua/contacts

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