В нескольких регионах Украины открыли центры правовой помощи родным военнопленных

Иллюстративное фото: koordshtab.gov.ua/contacts

С 1 мая 2025 года в каждой области Украины начали действовать региональные представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инициатива реализована на основании решения Совета Координационного штаба от 15 апреля. В работу региональных групп вовлечены сотрудники Офиса омбудсмана и Министерства внутренних дел Украины.

«Руководителями представительств в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской (в том числе для жителей Сумской области), Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях назначены представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — сообщил Лубинец.

Адреса представительств:

Днепропетровская область (также для жителей Запорожской) — г. Днепр, просп. А. Поля, 2Д

Житомирская область — г. Житомир, ул. Полевая, 6А

Полтавская область (в т.ч. для жителей Сумской) — г. Полтава, ул. Соборности, 45А, к. 1–4

Тернопольская область — г. Тернополь, ул. М. Грушевского, 8

Закарпатская область — г. Ужгород, ул. Пушкина, 1

Хмельницкая область — г. Хмельницкий, ул. Свободы, 70, к. 104–107

Черкасская область — г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 17

Черновицкая область — г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 60

Также в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях руководство региональными группами осуществляют представители управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариата уполномоченного) МВД Украины.

Адреса представительств:

Волынская область — г. Луцк, ул. Винниченко, 21, каб. 10

Донецкая область (включая жителей Луганской) — адрес не разглашается по соображениям безопасности

Ивано-Франковская область — г. Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 46

Кировоградская область — г. Кропивницкий, ул. Великая Перспективная, 1, каб. 10

Одесская область — г. Одесса, ул. Греческая, 42, каб. 12

Ровенская область — г. Ровно, ул. Петра Могилы, 41, каб. 36

Черниговская область — г. Чернигов, просп. Победы, 74, каб. 607

Графики работы представительств будут опубликованы дополнительно.

Основная цель этих представительств — упростить доступ семей военнопленных и пропавших без вести к консультационной и правовой помощи.

Консультационные центры Координационного штаба также продолжают работу в Винницкой, Львовской, Николаевской (включая жителей Херсонской области и АР Крым), Харьковской областях и в Киеве. Они предоставляют информационную и правовую поддержку семьям военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Актуальные контакты — на сайте: https://koordshtab.gov.ua/contacts

Как сообщалось, почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года — это военные и гражданские.