Шпионили под прикрытием зооприюта: 15 лет за работу на оккупантов в Харьковской области

Харьковский районный суд признал виновными в государственной измене 52-летнюю женщину и её 61-летнего мужа. Обоим назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, супруги, официально нигде не работавшие, жили в пригороде Харькова и представлялись зооволонтёрами, якобы помогавшими бездомным животным. Чтобы не вызывать подозрений, они даже оборудовали на территории своего дома «приют».

На деле же под этим прикрытием пара собирала информацию о расположении личного состава Сил обороны Украины, местах лечения раненых военных и других объектах. Часть сведений им удавалось получать от местных жителей, выдавая разговоры за бытовое общение.

По информации Управления СБУ в Харьковской области, обоих завербовал их знакомый, проживающий на временно оккупированной территории и сотрудничающий с российским ГРУ. Именно ему они передавали собранные данные через Telegram.

Задержание состоялось в январе 2025 года. Во время обысков у супругов изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с противником. До суда они находились под стражей и в ходе слушаний полностью признали свою вину.

Ранее в Донецкой области задержали сотрудницу одного из угледобывающих предприятий — ее также подозревают в государственной измене.