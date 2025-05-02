Стрельба в Одессе: полицейские задержали мужчину, который набросился на них с ножами

Мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей в Одессе, которые несли службу по охране общественного порядка на Куликовом поле. Полицейские ранены, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализированы полицейские», — говорится в сообщении.

Всего были ранены четыре полицейских. На месте работает следственно-оперативная группа.

Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

Напомним, сегодня — одиннадцатая годовщина трагедии в Одессе. 2 мая 2014 года столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами привели к гибели 48 человек, более 200 получили ранения, в том числе в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.



Ранее суд арестовал до 29 июня 45-летнюю жительницу Одесской области, которую подозревают в нападении на активиста и волонтёра Сергея Стерненко.