Без документов и помощи: истории детей, которых удалось вернуть из оккупации

С территории, временно контролируемой Россией, удалось вернуть ещё шестерых украинских детей. Об этом сообщила советник главы Офиса президента Дарья Заривная.



«Ещё шестерых детей удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA», — написала она в своём Telegram-канале.



Среди спасённых — семья с двумя детьми, которая долгое время жила в условиях оккупации. Младший ребёнок нуждался в медицинской помощи, но доступа к ней не было. Родители неоднократно пытались выехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с запретами и препятствиями со стороны оккупационных администраций.



Также Заривная рассказала о девочке и её матери, которые принципиально отказывались оформлять российские документы. Это сделало их объектами психологического давления, шантажа и прямых угроз. По словам Заривной, в какой-то момент ситуация стала критической, и семья вынуждена была просить о помощи для эвакуации.



В спасательной миссии уже традиционно участвовал Катар.

В конце марта пятеро украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями.