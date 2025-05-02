В оккупированной Горловке в результате атаки дронов ранены 8 сотрудников «МЧС ДНР»

Во время ликвидации пожара в Никитовском районе оккупированной Горловки произошла атака дронов, утверждают в группировки «ДНР». В результате удара ранения получили восемь пожарных. Они — в больнице.

Повреждён штабной автомобиль «МЧС ДНР». Кроме того, осколочные повреждения получил автобус городского маршрута №1 в Калининском районе — в момент удара пассажиров в транспорте не было, пострадавших среди гражданских нет.

Как сообщалось, 29 апреля из тяжелой артиллерии обстреляли центр оккупированного города Горловка Донецкой области.